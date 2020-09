Polícia Ambiental resgata animais silvestres e exóticos em Jales

Operação Jequitibá tem como objetivo a prevenção dos delitos ambientais em todo Estado de São Paulo. Responsável pela residência foi multada em R$ 12.200,00.

Nesta segunda-feira (21), a Polícia Militar Ambiental deflagrou a Operação Jequitibá em todo Estado de São Paulo, tendo como objetivo a prevenção dos delitos ambientais; contudo, durante desenrolar da ação em atendimento de denúncia anônima, os militares se deslocaram até uma residência, onde foram recebidos pela moradora R.D.S., que informou que possuía em cativeiro alguns animais, que eram de seu filho.

De acordo com informações, após permitir a entrada dos policiais na casa, a equipe se dirigiu para o fundo do imóvel, onde havia um cativeiro para diversos animais, sendo em buscas encontrados: um Lagarto do Deserto; um Pogona; quatro cobras do milho “corn snake” (todos animais exóticos a fauna brasileira); quatro Ouriços; cinco cobras Jiboias; nove aranhas Caranguejeiras (todos animais nativos à fauna brasileira).

Diante do exposto, a Polícia Ambiental multou a mulher no valor totalizado de R$ 12.200,00. Os animais foram apreendidos e serão destinados posteriormente para Órgão Autorizado.