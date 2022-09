Autuações ocorreram durante a Operação Dia da Árvore

O comandante operacional da Polícia Ambiental, major Alessandro Daleck, afirma que as madeireiras foram descobertas com carregamento irregular por meio do trabalho do serviço de inteligência.

“Fizemos cruzamento de dados com base nas informações do governo, onde descobrimos indícios de atividade irregular. Fomos com as equipes que confirmaram a irregularidade determinou as aplicações das multas”, explica o oficial.