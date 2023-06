Polícia Ambiental flagra animais mortos de fome após dona mudar de casa

Policiais ambientais flagraram durante a Operação “Impacto”, pela área urbana de Santana da Ponte Pensa – região de Santa Fé do Sul, vários cães e outros tipos de animais/aves em situação de maus-tratos, sem alimentação, água, quintal muito sujo e abandonados e alguns mortos.

Pelo local, foram constatados três cães e a residência fechada, onde populares informaram que o local estava abandonado havia vários dias. Foram levantadas informações de que a moradora decidiu ir morar em outra cidade e deixou os cães para trás.

A situação encontrada pela equipe foi a existência de quatro cães, sendo que um deles estava morto. Os cães vivos foram encontrados visivelmente desnutridos, desidratados, abatidos e inquietos, apresentando alguns ferimentos pelos corpos.

Ainda foi verificado diversos frangos mortos espalhados pelo quintal, alguns já comidos. Diante da situação que os cães estavam, quando buscaram se alimentar dos frangos dentro do galinheiro, um dos cães acabou, aparentemente, sendo morto pelos demais.

Diante do relatado, considerando a situação de abandono dos cães, a envolvida foi localizada e conduzida à Delegacia de Santa Fé do Sul para as providências de polícia judiciária, tendo em vista infringir em tese o artigo 32, §1º-A, da Lei Federal nº 9.605/1998, com a alteração dada pela Lei nº 14.064/2020, com pena prevista de reclusão de 2 a 5 anos por se tratar de cão, onde foi elaborado o respectivo BO/PC e a parte liberada.Foi elaborado administrativamente em desfavor da envolvida Auto de Infração Ambiental com multa simples no valor de R$ 15.000,00, “Por praticar ato de maus tratos a animais domésticos”.

VOTUNEWS