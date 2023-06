REINCIDENTE: PM de Votuporanga prende indivíduo por tráfico de drogas

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo pelas ruas de Votuporanga, policiais militares prenderam um indivíduo pela prática de tráfico de drogas.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o indivíduo preso é reincidente pela prática do mesmo crime, tráfico de drogas.

Os “homens da lei”, durante patrulhamento preventivo pela Zona Sul, com vistas a coibir a prática de furtos, roubos, tráfico de drogas e demais crimes, bem como cientes de que um indivíduo, já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, estaria realizando a venda de drogas e utilizando um terreno baldio para esconder e armazenar os entorpecentes, a equipe policial avistou no interior do terreno o indiciado pegando algo no muro.

Ao avistar a viatura tentou se desfazer de um invólucro plástico, que após abordagem constatou-se que continha várias pedras de crack, bem como a quantia aproximada de R$ 200,00.

Posteriormente, os PMs efetuaram a vistoria no muro onde localizaram mais dois invólucros plásticos contendo mais porções de crack. Após a droga ser localizada o indivíduo acabou admitindo a prática do crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, e juntamente com o entorpecente e dinheiro, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, permanecendo o rapaz preso à disposição da Justiça de Votuporanga.

VOTUNEWS: