Polícia Ambiental faz 76 autos e aplica R$155 mil em multa

Foi na região durante Operação Curumim com 159 ocorrências

Durante a “Operação Curumim”, realizada em alusão e comemoração ao 34º aniversário do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, policiais ambientais da 2ª Companhia com Pelotões e Bases Operacionais destacadas nos municípios de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga, realizaram fiscalização com vistas à preservação da ordem pública e proteção ao meio ambiente, no período de 08 a 11 de maio de 2023.

A fiscalização teve foco na caça ilegal, bem como a manutenção irregular de armas de fogo, policiamento ambiental em pátios madeireiros, fiscalização de criadores de passeriformes e vistoria em áreas de fragmento florestal que sofreram intervenção constatadas através de monitoramento por satélite.

Durante as ações desenvolvidas foram atendidas 159 ocorrências que totalizaram na elaboração de 62 Boletins de Ocorrências e 97 Termos de Vistoria Ambiental, sendo constatadas irregularidades que culminaram na elaboração de 76 Autos de Infração Ambiental, totalizando o valor da multa simples em R$155 mil.

As fiscalizações da Polícia Ambiental continuam. Para denúncia, procure a unidade mais próxima ou acesso os canais digitais disponíveis no site

https://www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/ambiental/index.html