Homem é morto a tesourada pelo irmão após discussão por louça

Uma discussão entre irmãos terminou em tragédia na madrugada desta quinta-feira (25), em Andradina. O motivo da briga, que resultou na morte de um deles com um golpe de tesoura no coração, teria sido a louça suja na cozinha da casa.

Jhonatan Willian Batista de Souza, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar pouco tempo após assassinar seu próprio irmão, Jeferson Lucas Batista de Souza, 27 anos. A vítima, de óculos na imagem, não resistiu ao ferimento.

De acordo com informações da Agência Paparazzi News, os dois irmãos moravam na mesma casa, localizada no bairro Quinta dos Castanheiras. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou a socorrer o rapaz ferido a tesourada. Ele deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Andradina com parada cardiorrespiratória e acabou morrendo.

O delegado da Polícia Civil de Andradina, Thiago Barroco, classificou o crime como banal, principalmente pelo que motivou a discussão. “Eles se desentenderam e acabou em tragédia, a ficha do irmão já caiu e as lágrimas também”, disse o policial ao ser questionado sobre o crime.

Jhonatan Willian vai responder por homicídio e deverá ser submetido a audiência de custódia nesta quinta-feira. A tendência é de que o rapaz continue detido e seja encaminhado para uma das unidades prisionais da região.