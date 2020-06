Polícia Ambiental encontra aves nativas em cativeiro e multa homem em R$ 18 mil

Entre as aves, foram apreendidos animais de espécies raras como Nero, Guaxe, Tejo e Bicudo, em uma casa em Mirassol/SP.

Um homem foi autuado em R$ 18 mil ao ser flagrado com 35 gaiolas com aves nativas, sem registro, nesta quinta-feira (25), em Mirassol/SP.

A apreensão foi feita pela Polícia Ambiental, em uma casa da cidade.

De acordo com a polícia, as aves nativas estavam em gaiolas, sem registro e mantidas irregularmente em cativeiro. Entre as aves, foram apreendidos animais de espécies raras como Nero, Guaxe, Tejo e Bicudo.

No imóvel, os policiais também encontraram um tatu galinha morto em um congelador, além de uma espingarda calibre 20 com 10 munições.

O responsável não estava na casa, mas a esposa dele foi levada para a delegacia, onde foi elaborado boletim de ocorrência. O homem, além de levar a multa de quase R$ 20 mil, vai responder por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo.

As aves passaram por um veterinário e foram soltas em seu habitat natural.

