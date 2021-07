Polícia Ambiental de Votuporanga divulga balanço da Operação Curupira

Realizada nos dias 16 e 17, a operação foi deflagrada em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas e do Curupira, com o emprego de 1,2 mil policiais, com apoio de 450 viaturas.

Destacam-se as ações de educação ambiental com o plantio de 15.007 mudas em diversas regiões do Estado e 305 vistorias de Termos de Compromissos de Recuperação Ambiental, os TCRA*, que somadas às áreas de recuperação totalizam 236,5 ha, que equivalem a 331 campos de futebol ou a uma área de 2,3 quilômetros quadrados, quase dois Parques do Ibirapuera.

Além do policiamento terrestre, náutico, marítimo e aéreo, a Polícia Militar Ambiental também lançou, por meio das suas redes sociais, uma campanha que visa a conscientizar a defesa das florestas, intitulada: “Polícia Militar Ambiental há 72 anos protegendo as Florestas”, que segue até o dia 31/08. Veja em nossas redes sociais @PMAmbientalSP

A proteção às nossas florestas deve acontecer todos os dias, seja também um cidadão protetor – junte-se a nós!

Para denunciar: bit.ly/DenuncieAQUI

