Polícia Ambiental apreende motos sem placas na rodovia Euclides da Cunha

A Polícia Ambiental apreendeu, duas motocicletas com numerações suprimidas e sem os itens obrigatórios de sinalização e identificação, na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi. Os veículos foram flagrados pelos militares circulando na via.

De acordo com a Polícia Ambiental, os policiais viram as duas motocicletas trafegando pela via sem placas, retrovisores, setas, faróis e velocímetro. A abordagem aconteceu nas margens da rodovia.

Os condutores e as motocicletas foram encaminhados para Central de Flagrantes de Mirassol, onde a autoridade de polícia judiciária determinou a lavratura de boletim de ocorrência e apreensão das motos.

Os condutores foram autuados, ouvidos e liberados.