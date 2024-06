PM prende pai e filho que tentaram matar policial dentro de hospital em Potirendaba (SP)

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira, (24/06/2024), um pai e um filho condenados pela tentativa de assassinato contra um policial militar, em 2020, dentro do Hospital de Potirendaba (SP). Eles foram condenados através de júri popular, em agosto do ano passado.

Segundo a Polícia Militar, através dos mandados de prisão expedidos pela justiça, o filho, de 23 anos, foi preso por volta das 9h50, em uma casa no bairro Morada do Sol. Já o pai, de 45 anos, foi preso na casa dele, por volta das 11h10, no bairro Vila Scarpelli.

Conforme a Gazeta mostrou, os dois tentaram matar dois policiais militares com uma faca e também a arma de um dos PMs, durante o atendimento de uma ocorrência, no hospital da cidade, no dia 10 de maio de 2020. Eles foram denunciados pelo Ministério Público por dupla tentativa de homicídio e, no dia 15 de agosto de 2023, onde, por maioria de votos, os jurados decidiram condenar os réus a 8 anos de prisão em regime fechado por tentar matar o policial que teria sido ameaçado com a própria arma e recebido chutes na cabeça. Ambos foram absolvidos pela tentativa de assassinato do segundo policial e estavam recorrendo em liberdade.