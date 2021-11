PM prende acusado de espancar cachorro até a morte

Na noite da última segunda-feira (15), a Polícia Militar de Urupês prendeu um homem de 31 anos que agrediu seu cachorro até a morte. O caso ocorreu às 19h30, no Jardim Santa Helena.

Uma equipe da PM fazia patrulhamento de rotina quando foi avisada de que no endereço estava um morador que tinha matado o próprio cachorro. No local, os policiais encontraram o animal sem raça definida já sem vida, duas testemunhas e o acusado.

Os pms conversaram com as testemunhas que disseram terem visto o suspeito agredindo o cão com chutes e chineladas, chegando até a arremessá-lo contra o chão.

Questionado sobre o ocorrido o agressor disse que apenas deu o “corretivo que o animal precisava para que não voltasse a fugir para a rua” e que não tinha intenção de matar o cachorro.

Em seguida, os policiais o levaram para a delegacia, onde teve a sua prisão confirmada, sendo encaminhado para a cadeia pública de Catanduva. O caso foi registrado como praticar ato de abuso a animais.