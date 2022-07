PM mata namorada policial com tiro na cabeça e comete suicídio

Crime aconteceu dentro de carro em São Mateus, na zona leste de SP. Mortes chocaram os colegas de trabalho do 38º Batalhão da PM

Um policial militar atirou contra a companheira e depois tirou a própria vida na rua Joaquim Gouveia Franco, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, por volta de 21h30 desta quarta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, o agente estava dentro do carro com a mulher, que também era membro da corporação, e, em determinado momento, atirou contra a cabeça da companheira. Logo depois do crime, ele atirou contra a própria cabeça.

Os policiais de área foram acionados após vizinhos ouvirem os disparos. No local, o resgate constatou a morte de ambos dentro do carro.

O caso é apresentado no 69° DP, em Teotônio Vilela.