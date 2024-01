PM de Américo de Campos e Álvares Florence captura homem condenado a 18 anos por estupro de uma criança

A equipe de serviço da Polícia Militar de Américo de Campos recebeu informações sobre a localização de um indivíduo procurado pela justiça no município vizinho de Álvares Florence. Após a denúncia, os policiais iniciaram estratégia para localizar o indivíduo que era procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

A operação teve início quando os policiais de Américo de Campos e Álvares Florence iniciaram a coordenação e abordagem do indivíduo denunciado.

Ao chegar ao local da denúncia, a equipe abordou o indivíduo, identificado como W., no entanto, não foram encontrados itens ilícitos em sua posse. Através de uma pesquisa realizada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi confirmado que o indivíduo estava sendo procurado pela justiça, com um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Foro de Tanabi. Conforme informações cohidas pela reportagem do www.votunews.com.br, o mandado de prisão estipulava uma pena de 18 anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado, com base no crime tipificado no artigo 217-A em conjunto com o artigo 226 da Lei 2848. Ainda o que a reportagem apurou, o rapaz foi condenado por estupro de uma criança – crime cometido em 2020, na vizinha cidade de Américo de Campos.

Diante dessa constatação, a equipe procedeu com o cumprimento do mandado, conduzindo o indivíduo até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência Policial de captura de procurado.

O indivíduo agora está à disposição da justiça para as devidas providências legais. A ação conjunta das equipes de Américo de Campos e Álvares Florence demonstra o comprometimento das forças de segurança na busca pela aplicação da lei e na garantia da ordem pública na região.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br