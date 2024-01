Parque de realidade virtual de Olímpia (SP) abre para o público no dia 1/2

Com experiências de realidade imersiva inéditas na América Latina, Orionverso começa a receber turistas e olimpienses em ‘soft opening’

Olímpia (SP), 29 de janeiro – O parque temático de realidade virtual Orionverso, uma das atrações mais aguardadas do ano num dos principais destinos turísticos atualmente do País, abre para o público nesta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, às 15h, em Olímpia (SP).

Será uma abertura em sistema soft opening, período no qual o parque consolidará o treinamento das equipes e fará os ajustes finais de toda a operação.

A área total do complexo é de 6 mil m² e estará recheada de atrações. O Orionverso contará com 20 experiências de realidade imersiva nunca antes experimentadas em proporções tecnológicas, em toda a América Latina.

Entre as diversas opções de diversão, será possível mergulhar no cenário de “Avatar” e explorar o mundo fantástico de Pandora. Equipado com óculos de realidade virtual e outros dispositivos, o visitante irá acessar outras dimensões e poderá não só ver, mas interagir com personagens no universo futurista.

Tanto turistas quanto a população de Olímpia poderão sentir a descarga de adrenalina pilotando motos e carros em alta velocidade, com gráficos surpreendentes e jogabilidade realista. Encarar a simulação de um salto de paraquedas em queda livre. Ou desafiados a usarem todos sentidos para combater inimigos imaginários em uma simulação de combate. Entre outras atrações.

A expectativa é que o parque receba até 2 mil pessoas por dia. Os visitantes terão um passaporte recarregável onde poderão inserir “créditos” para curtir as experiências.

Robô sorveteiro

Uma novidade que deve fazer sucesso, especialmente com as crianças, é o garçom-robô que irá preparar e entregar sorvete para os visitantes. Os pedidos são feitos por meio de menu digital, em que é possível personalizar o pedido: tamanho, sabor e coberturas. No final, o robô toca uma campainha, acena para o cliente e entrega a sobremesa.

Inovação

O parque recebeu investimentos de R$ 38 milhões. “Tanto os turistas quanto os moradores de Olímpia e de cidades da região irão viver experiências únicas no Orionverso, explorar diferentes dimensões e mundos surreais. Tratam-se de atrações de realidade virtual em imersão total para todos os públicos”, diz Paulo Henrique Borges, idealizador e gestor do Orionverso.

Ele atribui a escolha de Olímpia pelo potencial turístico da cidade e pelo entretenimento que ela oferece. Com 55 mil habitantes, a cidade, localizada a 430 km de São Paulo, é famosa pelas águas termais, sua rede hoteleira, parques aquáticos e temáticos, tanto que ganhou o sugestivo apelido de Orlando brasileira.

Serviço

Orionverso | Abertura para o público no dia 1º de fevereiro, às 15h

Av. Aurora Forti Neves, 632, Olímpia (SP)

Horário: todos os dias, das 9h à meia-noite

Entrada: R$ 50