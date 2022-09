PM alerta para um novo tipo de golpe, que pode significar sequestro

A Polícia Militar divulgou um comunicado importante pelas redes sociais nesta quinta-feira (8) sobre uma nova forma de golpe utilizada por criminosos. De acordo com a publicação se alguém encontrar nas ruas com algum idoso e/ou criança chorando, dizendo-se perdido com algum endereço anotado e pedir para que o leve para casa, a ordem e acionar imediatamente o 190 e nunca levar.

“Solicite imediatamente uma viatura policial para que esta faça a entrega da criança no endereço fornecido. Nunca siga até o endereço citado!! Este é um novo método de sequestro, em que você leva a pessoa ao endereço dado e lá estão marginais para tomar o seu carro e sequestrá-lo, levando-o para o cativeiro ou para sacar dinheiro em caixas eletrônicos”, diz um trecho do aviso.

“A imaginação dos marginais para o mal não para. O pior é que estão envolvendo crianças e idosos. Esta modalidade de crime já vem ocorrendo em vários estados do Brasil”, conclui a mensagem, pedindo para que a mesma seja repassada e que as pessoas tenham cuidado.