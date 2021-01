Plano SP: Região pode voltar hoje à fase laranja ou vermelha

As regiões de Taubaté, São José do Rio Preto e Registro estão na mira do governo de São Paulo, que decidirá até manhã desta quinta-feira (7) sobre a possibilidade de retrocesso para fase laranja ou vermelha do plano de retomada das atividades econômicas do estado.

A informação foi confirmada à reportagem da CNN pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi.

“Amanhã, municípios podem retroceder ou avançar. Na média, tivemos um leve aumento de casos, internações e óbitos nas três regiões do Vale do Paraíba, São José do Rio Preto e Vale do Ribeira.”, disse.

Os números ainda estão sendo fechados. Mas segundo secretário, São José do Rio Preto é a região com mais chance de retroceder.

O estado de São Paulo está na fase amarela do plano, com exceção de Presidente Prudente, na fase vermelha, a mais restritiva e que permite apenas funcionamento de serviços essenciais.

O prefeito da cidade chegou a desobedecer as orientações do centro de contingência do estado, mas foi acionado pela justiça e teve que voltar atrás.

Fim da fila

Em reunião virtual nesta quarta-feira (6) com os novos prefeitos de SP, Vinholi deixou claro que a propriedade do governo para apoiar programas será para quem acatar as decisões do governo durante a pandemia.

“Nós vamos priorizar aqueles que seguem o plano SP nos nossos atendimentos. Se não tiverem cumprindo as regras, notificamos, encaminhamos ao MP, que pode entrar com ação de improbidade administrativa”, afirmou.

Em entrevista, o secretário explicou que isso também implica apoio do governo a eventuais programas municipais.

