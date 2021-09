DOSE DE REFORÇO: IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS PODEM PROCURAR CENTRO DE VACINAÇÃO PARA TOMAR IMUNIZANTE

Valentim Gentil recebeu novas doses encaminhadas pelo Governo do Estado para aplicação do reforço em idosos a partir de 60 anos. Este público deve procurar o Centro de Vacinação estruturado em anexo a Unidade de Saúde do Jardim Ypê.

Além de idosos acima de 60 anos inclui-se no plano de aplicação pessoas com alto grau de imunossupressão. Para este público é necessário a apresentação de atestado médico.

O reforço do imunizante é importante para proteção maior contra a Covid-19. Vale ressaltar que é essencial que haja um intervalo de 6 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única) para idosos, e 28 dias após para pessoas com alto grau de imunossupressão. Não é necessário agendamento.