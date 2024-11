PL de Fausto Pinato para criar Unidades de Urgência em Fisioterapia avança na Câmara

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) teve seu Projeto de Lei nº 1035/2015 aprovado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. O próximo passo é a análise nas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC).

O projeto propõe a criação de Unidades de Urgência em Fisioterapia (UUF) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e em Unidades Básicas de Saúde (UBS). O objetivo é oferecer atendimento fisioterapêutico imediato para pacientes com dor aguda ou problemas respiratórios, como cervicalgia, dorsalgia e crises asmáticas.

Pinato argumenta que as UUF podem ajudar a reduzir a demanda nas emergências hospitalares, diminuir a necessidade de exames como tomografias e ressonâncias, e reduzir os custos para o governo. “A criação das Unidades de Urgência em Fisioterapia é um passo fundamental para melhorar o atendimento à saúde no Brasil. Com a implementação dessas unidades,

conseguiremos aliviar a pressão sobre as emergências e oferecer um atendimento mais ágil e eficaz aos pacientes que sofrem com dores agudas”, afirmou o deputado.

O projeto foi inspirado em um estudo da Dra. Neuseli Marino Lamari, que implantou a primeira UUF em São José do Rio Preto, SP. O levantamento indica que cerca de 10 milhões de brasileiros enfrentam incapacidades por dores lombares, com 70% da população propensa a essa condição ao longo da vida.

Além disso, a implementação das UUFs pode trazer benefícios significativos para o Sistema Único de Saúde (SUS). A presença de fisioterapeutas nas unidades de urgência e emergência pode aumentar a eficácia e a resolutividade dos problemas de saúde, proporcionando um atendimento mais rápido e especializado.

Com a aprovação nas próximas comissões da Câmara, o projeto seguirá para o Senado. Se implementado, poderá representar um avanço importante na assistência fisioterapêutica no Brasil, aliviando a sobrecarga dos serviços de emergência e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.