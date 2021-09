PF prende na região piloto que transportava 300 quilos de cocaína

A Polícia Federal de Rio Preto prendeu, em Catanduva, um piloto apontado como sendo o comandante de uma aeronave que invadiu o território brasileiro no dia 7 de setembro transportando quase 300 quilos de cocaína.

O avião de pequeno porte saiu da Bolívia sem plano de vôo e foi interceptado pela Força Aérea Brasileira no Mato Grosso.

O piloto tentou fazer um pouso forçado em um campo aberto de Brasnorte, mas perdeu o controle da aeronave e caiu.

Ele estava acompanhado do co-piloto. Ambos fugiram do local do acidente, mas o co-piloto foi preso logo depois.

Durante a investigação, que contou com a colaboração da FAB, GEFRON/MT, CIOPAER/MT, PM/MT e PM/MS no município de BRASNORTE/MT, a PF identificou o piloto e a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na última terça-feira, 21, no aeroclube de Catanduva.

Apesar de ter sido preso na região, a informação é que o criminoso é do estado do Mato Grosso.

“Essa atividade faz parte de esforço conjunto e integrado das forças envolvidas para a repressão a voos ilícitos de pequenas aeronaves carregadas com drogas oriundas dos países vizinhos”, informou a Polícia Federal