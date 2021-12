De acordo com a empresa, considerada a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A que compõe a gasolina vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço do combustível na bomba “passará a ser de R$ 2,26 a cada litro, em média”, uma redução de R$ 0,07 em relação ao último reajuste.

As alterações feitas pela Petrobras não impactam imediatamente nem necessariamente os preços nas bombas, pois o valor final depende também de impostos e margens de distribuidores e revendedores.

Na semana passada, o preço da gasolina praticado nos postos do país registrou leve queda, segundo levantamento divulgado na sexta-feira (10) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No acumulado do ano, os combustíveis subiram mais de 40% no país, segundo dados do IBGE. No caso do etanol, a alta chegou a quase 70%. Já a gasolina subiu 50% em 12 meses.

Redução foi anunciada por Bolsonaro

No dia 6 de dezembro, a Petrobras informou que não havia nenhuma decisão tomada sobre novos reajustes nos preços de combustíveis e não antecipava decisões.

A nota foi uma resposta às expectativas de mudanças nos preços de combustíveis nas refinarias, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar em entrevista ao site Poder360 que a Petrobras começaria a anunciar redução no preço dos combustíveis.

Desde 2016, a Petrobras passou a adotar para suas refinarias uma política de preços que se orienta pelas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio.