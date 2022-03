O personal trainer, Eduardo Alves, de 31 anos, que foi filmado agredindo um sem-teto que havia feito sexo com a esposa dele, dentro do carro da família, no Distrito Federal, publicou um vídeo que começou a circular na internet, nesta quarta-feira (16). Eduardo que, até então não havia falado sobre o assunto, diz que está preocupado com a saúde da mulher e pediu que as pessoas parem de compartilhar “conteúdo ofensivo contra a honra da esposa”. “Vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea, sendo que, no momento, a preocupação deveria ser a saúde dela, até porque a mesma encontra-se internada”, diz o personal trainer.