Período de matrícula está aberto na rede municipal de Valentim Gentil

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Valentim Gentil informa aos pais e responsáveis que está aberto o período de matrícula e rematrícula 2023 na rede municipal de ensino.

REMATRÍCULA

O responsável deve procurar a secretaria das escolas se o(a) filho(a) já é aluno e estudou no ano de 2022 para assinar a rematrícula. Será necessário apresentar o seguintes documentos: termo de atualização vacinal – procurar a Unidade de Saúde que pertence com a Carteirinha de Vacinação para pegar o termo; atualizar endereço e telefone e assinar a rematrícula.

MATRÍCULA

O responsável deve procurar a escola com os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento; cópia do RG e CPF (se tiver), número do cartão SUS, cópia do comprovante de endereço, número de telefone, declaração de atualização vacinal – procurar a Unidade de Saúde que pertence com a Carteirinha de Vacinação para pegar o termo.