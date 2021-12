De acordo com a prefeitura, o paciente é uma criança de 11 anos, que segue em tratamento em um hospital.

No mês passado, uma moradora de 87 morreu por conta da doença. A cidade não registrava óbito por leishmaniose em humanos há 12 anos .

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania chagasi. A transmissão acontece quando fêmeas dos ‘mosquitos-palha’ picam cães ou outros animais infectados, e depois picam o homem, transmitindo o protozoário.

Os sintomas em humanos são febre, perda de peso substancial, inchaço do baço e do fígado e anemia. Se não for tratada adequadamente, a doença pode ser fatal em 90% dos casos, conforme especialistas da área.