PERDA: Votuporanga perde o jovem Jean Carlo Moura, aos 26 anos de idade

Votunews informa:

Faleceu neste domingo, dia 19, por volta do meio-dia, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, o jovem Jean Carlo Moura, aos 26 anos de idade. Muito querido pelos amigos, familiares e todos da Apae de Votuporanga, onde era estudante, Jean Carlo deixa a mãe Maria de Lurdes Ruza de Oliveira, o pai Vanderlei Dionísio de Moura, o padrasto Oseias Rodrigues de Oliveira, além de um vasto círculo de amigos e familiares.

O seu falecimento consternou a todos que conviviam diariamente com o jovem, principalmente a comunidade da escola Apae de Votuporanga, onde ele era muito querido.

O seu corpo será velado nesta segunda-feira, dia 20, das 6 as 8 horas, no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá em seguida, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Aos amigos, familiares, professores, educadores e toda a comunidade da Apae de Votuporanga, o votunews se solidariza neste momento de dor pelo falecimento do amado Jean Carlo.

INFORMOU: www.votunews.com.br