PERDA: falece a pequena Rebeca Karolyna, moradora de Cardoso

NOTA DE FALECIMENTO 📢

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da pequena Rebeca Karolyna – filha de Marilsa Batista. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorrerá hoje (27) às 10h da manhã no Cemitério Municipal de Cardoso, SP.

Que Deus conforte o coração da família nesse momento difícil.

