PERDA: Votuporanga perde a senhora Teresinha Rodrigues Rocha, aos 92 anos de idade

Faleceu na tarde desta terça-feira, 22, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, a senhora Teresinha Rodrigues Rocha, aos 92 anos de idade. Era esposa do conhecido senhor João Rocha Júnior, produtor rural, bastante envolvido na comunidade votuporanguense, integrante do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança Pública) de Votuporanga.

Antiga moradora da rua Bahia – número 2736 – próximo ao Votuporanga Clube, deixa ainda a filha Luce Mary Rodrigues Rocha Tonin – esposa do comerciante Edivaldo Tonin (o Chumbinho do Pastel).

O velório ocorrerá a partir da noite desta terça-feira, no Cemitério Parque Jardim das Flores – rodovia Péricles Bellini – e o sepultamento ainda será definido pela família.

O Votunews se solidariza com a família Rocha, neste momento de dor pela perda da querida senhora Teresinha.