PERDA: Valentim Gentil perde o conhecido Junior Pantaleão

Faleceu nesta segunda-feira, dia (07) o empresário OSWALDO PANTALEÃO JUNIOR, bastante conhecido como ( Junior Pantaleão) aos 54 anos de idade. Antigo morador e empresário na cidade vizinha de Valentim Gentil

Deixa mãe, esposa, filha, irmãos, familiares e um vasto círculo de amigos.

Seu corpo está sendo velado no velório Municipal, seu sepultamento será as 17 h no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

A família enlutada agradece a todos que lá comparecerem.

VOTUNEWS