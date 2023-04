PERDA: falece a senhora Armindia Cural Barreta, aos 86 anos de idade

Faleceu no início da tarde desta segunda-feira, dia 24, a senhora Armindia Cural Barreta, aos 86 anos de idade. De tradicional família votuporanguense, a aposentada Dona Armindia era mãe do conhecido Jean Ricardo Barreta, o “Popozão”, Wilson Carlos Barreta, Aparecida das Graças Barreta Marchezzi, Maria Aparecida Barreta Marquezi, além dos netos Ana Carolina Barreta, Mariana Codinhoto Barreta, Camila Barreta e Alessandra Barreta, os bisnetos Arthur Ricardo dos Santos Barreta e Felipe Codinhoto Barreta. Ela residiu durante muitos anos na Chácara Vitória, no bairro São Cosme de Votuporanga.

O velório acontece a partir das 17 horas, no Cemitério Parque Jardim das Flores e o sepultamento ocorrerá às 9 horas, desta terça-feira, no mesmo local. Aos amigos e familiares, nossos sentimentos pela perda.