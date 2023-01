Fernandópolis e região perdem o radialista Geraldo Ricco

Morreu nesta terça-feira, por volta da 1h, aos 85 anos, um dos maiores nomes da história do rádio fernandopolense e regional, o locutor Geraldo Ricco.

O radialista estava internado há mais de uma semana para tratamento de um câncer, em um hospital de São José do Rio Preto.

O corpo será velado a partir das 8h. O sepultamento está marcado para as 17h.

O seu último trabalho foi na Rádio TEC FM, onde comandava o programa Onde Cantam os Campeões.

Em 2012 foi reconhecido como Comunicador do Ano, pela Câmara Municipal de Fernandópolis, com o prêmio Itamar Telles.

O RÁDIO

Geraldo Ricco iniciou o contato com seu maior parceiro, o microfone, em 1959, em Guapiaçu, quando fazia locução para um serviço de alto-falante.O início da trajetória no rádio deu-se em 1960, na rádio Piratininga, de São José do Rio Preto.

Posteriormente, trabalhou na rádio Difusora, de Monte Aprazível. O radialista chegou em Fernandópolis em 1967, e desde então trabalhou nas rádios Educadora, Alvorada, Cultura(Jales), Águas Quentes, Mais FM e Tec FM.

FOLIA DE SANTOS REIS

Geraldo Ricco também era famoso pelo comando da Alvorada, sua Companhia de Santos Reis, que fazia apresentações por todo o país.

O radialista começou a cantar em festas de Santos Reis aos 7 anos de idade, e não parou mais.Foram mais de 70 anos dedicados à celebração, sendo mais de 50 deles à frente da Companhia Alvorada.