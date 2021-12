PERDA: morre o pastor Manoel Hipólito, da Igreja Presbiteriana Renovada

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do pastor Manoel Hipolito, ocorrido nesta quarta-feira, dia 15. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Monte Aprazível e de Sebastianópolis do Sul.