PERDA: morre o cardosense Wesley – ex-jogador do Paulistinha

Nota de falecimento!

Com pesar que comunicamos o falecimento do jovem cardosense WESLEY, estava residindo em São José do Rio preto, mas morou em Cardoso por muitos anos , ex jogador do semencar , paulistinha, deixa muita dor no coração da família e amigos , seu corpo será sepultado no cemitério municipal de Cardoso SP.

Em breve mais informações do sepultamento!! Deus conforte o coração da família nesse momento difícil! Rádio povão tudo de Cardoso SP vc encontra aqui!

Rádio Povão