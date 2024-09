É com pesar que comunicamos o falecimento do casal Nilza de Andrade Pereira, aos 64 anos. Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Auriflama, e o sepultamento ocorreu hoje às 16 horas, desta quarta-feira, no Cemitério de Auriflama.

Também informamos o falecimento de Manoel Cândido da Silva Filho, aos 74 anos. Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Guzolândia, e o sepultamento ocorreu às 17 horas no Cemitério de Guzolândia.

Ambas foram vítimas de um acidente automobilístico.