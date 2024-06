É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do senhor Sidnei Polaquini, aos 55 anos de idade, na cidade de Tanabi. Sidnei era uma figura conhecida e respeitada na comunidade, deixando familiares e amigos enlutados com sua partida.

O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Tanabi, onde parentes, amigos e membros da comunidade podem prestar suas últimas homenagens. O sepultamento ocorrerá hoje, dia 4 de junho, às 17h, no Cemitério Jardim da Igualdade, na mesma cidade.

Sidnei Polaquini será lembrado por sua dedicação à família e pelo convívio amistoso com amigos e vizinhos. Sua partida deixou a cidade consternada, solidarizando-se com a dor da família neste momento difícil.

Samir Cesar – Tanabi Notícias