PERDA: falece o senhor Oscar Pessôa, aos 85 anos de idade

Faleceu na manhã desta quinta-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, o senhor Oscar Pessôa. O patriarca da família Pessôa era casado com a senhora Maria Madalena Coletti Pessôa, os filhos Valéria Pessôa, Tânia Pessóa Martin, Ailton Pessôa, Regiane Pessôa Generoso, além de netos, bisnetos e tataranetos.

O corpo do senhor Oscar Pessôa será velado a partir das 12 horas, no Velório Sagrado Coração e o sepultamento ocorrerá às 16 horas, desta tarde, no Cemitério Parque Jardim das Flores.