Dentista fernandopolense morre após luta contra o câncer

Morreu na tarde desta quarta-feira, dia 31, a dentista Vanessa Marin, filha da ex-diretora de Educação do município de Fernandópolis, Darci Marin, após luta contra o câncer.

Vanessa era profissional da Saúde e atendia a população na UBS do bairro Brasilândia. A Prefeitura de Fernandópolis lamentou a morte da dentista em uma postagem nas redes sociais. “LUTO. Comunicamos com muita tristeza o falecimento da nossa companheira Vanessa Marin, dentista que trabalhava na unidade de saúde do bairro Brasilândia. Nossos sentimentos à família e amigos”.

Amigos e parentes também se manifestaram. “Descanse em paz amiga

Vanessa Marin o céu está em festa, pq vc sempre foi muito alegre,alto astral, uma ótima profissional que amava o que fazia .Sentiremos saudades de vc e da sua alegria contagiante….Te amamos p sempre”.