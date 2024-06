Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do senhor Kenko Simabukuro, conhecido carinhosamente como senhor Paulo, aos 84 anos de idade, pai de Betinho da Lan House – morador de Cardoso. Deixa esposa, filhos e netos. Em breve, divulgaremos informações sobre o horário do velório e sepultamento. Expressamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Rádio Povão.