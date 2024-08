Após a conclusão do processo de identificação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, o velório da médica Arianne Albuquerque Estevan Risso, uma das 62 vítimas da queda de um avião em Vinhedo, foi marcado para esta sexta-feira, 16, em Fernandópolis. O sepultamento será no sábado, 17.

Arianne, que morou em Rio Preto, estudou medicina em Fernandópolis e trabalhou no Programa Saúde da Família da cidade, voltado ao atendimento de moradores da periferia, entre 2019 e 2020. No município, ela conheceu o marido, Leonardo Risso – os dois estão juntos desde 2016.

O casal se mudou para Cascavel, onde Arianne fazia residência no Hospital do Câncer Uopeccan. Na sexta, 9, dia do acidente, ela viajava para participar de congresso de oncologia em São Paulo.

O velório está marcado para as 13h na Primeira Igreja Batista de Fernandópolis, na avenida Líbero de Almeida Silvares, 2.468, no bairro Coester. O sepultamento será no sábado, às 15h, no cemitério da Consolação.

