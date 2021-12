PERDA: falece Adelino Biazi, o Branco eletricista, vítima de afogamento no rio São João do Marinheiro

Faleceu no último sábado, dia 4, o senhor Adelino Biazi, carinhosamente conhecido em Votuporanga pelo apelido de Branco Eletricista, aos 74 anos, vítima de

afogamento no rio São João do Marinheiro, em Cardoso. Ele era eletricista e morador do bairro Jardim Bela Vista.

Branco era casado com a senhora Floripes de Freitas Biazi, deixa os filhos Júlio César, Rosangela e Vanessa Aparecida, os netos Maycon e Rafel e todos os outros familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no último domingo, dia 5, no Cemitério Parque Jardim das Flores de Votuporanga.