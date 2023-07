PERDA: falece o senhor Josmar, morador de Cardoso

NOTA DE FALECIMENTO:

Faleceu nesta terça-feira, dia 11, o cardosense Josmar Má, morador de São João do Marinheiro – distrito de Cardoso.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de São João do Marinheiro e o sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, dia 12, no Cemitério do distrito de Cardoso.