Fernandopolense morto no Pará será sepultado nesta sexta, dia 8

O corpo do fernandopolense César Augusto Gonçalves Faria, 31 anos, está sendo velado desde às 6h00 desta sexta-feira, dia 8, no Velório Municipal em Fernandópolis e o sepultamento está previsto para às 13h00.

Cesinha, como era conhecido a muitos anos por trabalhar em um escritório da contabilidade, morreu em um acidente no último dia 5 quando foi atingido por uma carretinha que supostamente se desprendeu de uma caminhonete na rodovia PA-160, nas proximidades do Balneário Água Boa, entre Canaã dos Carajás e Parauapebas no estado do Pará.

Ele trafegava em uma motocicleta Honda Biz de cor preta, que ficou destruída após a colisão. César foi arremessado por mais de 20 metros, onde caiu no acostamento da pista bastante machucado, vindo a óbito no local.

De acordo com testemunhas, a caminhonete, uma Toyota Hilux, seguia no sentido Parauapebas puxando uma carrocinha, que transportava materiais de construção.

O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro à vítima, retornando para Canaã dos Carajás.