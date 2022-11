PERDA: falece o senhor José Zucareli, o conhecido “Zé do Foto” de Votuporanga

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu hoje (11) o votuporanguense JOSE ZUCARELI, o Zé do Foto.

Pioneiro no ramo em Votuporanga com o Foto Studio, se despede aos 75 anos. Estava internado em Rio Preto havia vários dias.

Deixa os familiares e o legado a muitos. Inúmeras mensagens de conforto são enviadas à família nesse momento de luto.

Velório Municipal de Votuporanga, a partir das 7 horas de amanhã (12).