PERDA: falece o senhor José Carlos Maganha Pântano

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Nota de Falecimento

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Senhor José Carlos Maganha Pântano, filho do Sr. Luiz Pântano, escrivão de polícia aposentado, e de Elvira Maganha Pântano.

O velório terá início às 13h no Velório Municipal, sendo o sepultamento realizado hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

A família enlutada expressa sinceros agradecimentos a todos que prestarem suas condolências neste momento de despedida.