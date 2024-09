Morador de Votuporanga morre ferido por portão

Idoso de 84 anos sofreu traumatismo craniano na queda do objeto

Um morador de Votuporanga, de 84 anos, morreu na noite de ontem (14) no Hospital de Base de Rio Preto vítima de traumatismo craniano sofrido em um acidente doméstico, na última terça-feira

A morte foi registrada no Plantão Policial. De acordo com o registro, o idoso deu entrada no HB após ser transferido de Votuporanga com ferimentos graves decorrentes da queda de um portão sobre ele.

O corpo foi encaminhado ao IML. Votutudo