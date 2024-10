PERDA: falece a senhora Maria Salomé

🕊️ Nota de Falecimento

É com grande pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Maria Salomé. Seu corpo está sendo velado no Velório de Floreal, e o sepultamento será realizado hoje, às 14h, no Cemitério de Floreal

Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos neste momento de dor. Que descanse em paz. 🖤