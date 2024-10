PERDA: Falece o senhor João de Oliveira Silva, aos 71 anos de idade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

🕊️ NOTA DE FALECIMENTO 🕊️

Com pesar, comunicamos o falecimento do senhor João de Oliveira Silva, aos 71 anos de idade💔 O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim da Igualdade de Tanabi. 🌹