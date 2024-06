Com pesar comunicamos o falecimento do senhor Isidro Luiz de Araújo, ocorrido no último sábado, dia 8, aos 78 anos, devido a complicações de um edema agudo hipertensivo. Isidro residia no bairro São João.

Ele deixa a esposa Ana Marlene, seus filhos Giselle, Paulo, Soeli, Silvio e Ana, bem como netos, bisnetos, e demais familiares e amigos.