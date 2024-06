Morre o cantor Nahim, aos 71 anos, em São Paulo; morte é registrada como suspeita

Sucesso nos anos 80, ele foi encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a polícia, ele morreu após cair de uma escada.

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, conhecido como Nahim, morreu na manhã desta quinta-feira (13.jun) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Ele foi encontrado morto na residência. Ele estava sozinho e morreu após cair de uma escada, segundo informado pela Polícia Civil. O caso foi registrado como morte suspeita e é investigado.

Natural de Miguelópolis, interior do estado, ele fez sucesso nos anos 80, quando frequentava programas de auditório e foi grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT.

O artista ganhou projeção nacional com os hits “Dá Coração”, “Coração de Melão” e “Taka Taka”.

Na mesma época, gravou seu primeiro disco em português. Ao todo, foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas.

Ao longo da carreira, participou de diversos programas de televisão, dentre eles “A Fazenda”, reality show da TV Record.

Em abril de 2019, o artista chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa. Ele também tentou a sorte na vida política, ao se candidatar a vereador por São Paulo. Porém, não foi eleito.