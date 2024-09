Com profunda tristeza, informamos o falecimento do senhor Avelino Nunes, aos 77 anos. Ele deixa esposa, filha e netos. O velório aconteceu em São João do Marinheiro, e o sepultamento ocorreu hoje, 07/09/24, às 17h, no Cemitério de São João do Marinheiro.

Aos familiares e amigos, enviamos nossos mais sinceros sentimentos 🙏.