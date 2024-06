PERDA: falece o senhor Antônio Viana Fernandes, aos 58 anos de idade

Faleceu ontem 06/06 na cidade de Campinas, o senhor Antônio Viana Fernandes (conhecido Branco patroleiro) aos 58 anos de idade.



Deixa esposa, filhos, familiares e muitos amigos.



Seu corpo será velado a partir das 16h no Velorio Municipal de Valentim Gentil e o

sepultamento será amanhã 08/06 as 7h da manhã no cemitério municipal de Valentim Gentil.





A família enlutada agradece a todos pelas orações.