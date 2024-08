PERDA: falece o Antonio Lamartine Castilho, aos 67 anos de idade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

*Nota de Falecimento: Antonio Lamartine Castilho*

É com profundo pesar que informamos o falecimento do senhor Antonio Lamartine Castilho, ocorrido no dia 26 de agosto de 2024.

O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal da Saudade, em Fernandópolis.

Antonio Lamartine Castilho nasceu em 13 de agosto de 1957 e nos deixou aos 67 anos. Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos.